MEGA-GAFA zilei: Ce a CITIT de pe PROMPTER o știristă a Antenei 3 (VIDEO)

O prezentatoare a Antenei 3 a citit de pe prompter, în timpul ştirilor de noapte, pe lângă știrea pe care o prezenta, și textul care apare în momentul în care dai copy-paste de pe Profit.ro.

„Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii privind dreptul de autor” este textul citit în plus, pe lângă ştirea propriu-zisă.

