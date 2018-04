Mesajul lui Mihai Craiu, unul dintre cei mai buni doctori pediatri din România, către cei care susțin că au crescut salariile în sănătate (FOTO)

Mihai Craiu, unul dintre cei mai buni doctori pediatri din România, a scris un mesaj, pe pagina sa de Facebook, în care spune că, de fapt, salariile medicilor au scăzut, iar el simte, în aceste condiții, ”inconfortul dialogului” atunci când își roagă colegii să rămână peste program.

Totodată, acesta a mai declarat că nu intră în responsabilitatea lui să-și convingă colegii să rămână în plus la muncă pentru un caz grav, ci a sistemului, care trebuie să ”creeze acel mecanism prin care analiza X să poată fi făcută în timp util și cu acuratețe”.

Redăm mesajul integral:

”Ma uit cu o senzatie imensa de greata la diversele personaje care apar la TV [l-am stins acum pentru ca sunt mult prea obosit dupa a nu stiu cata zi de peste 12 ore de munca...] si ne explica doct, suficient, academic, smecheresc sau doar tamp-zambitor ca au crescut salariile. Realmente nu pot defini altfel senzatia de inconfort pe care am avut-o astazi toata ziua dupa umilitoarele (PENTRU MINE!!) scene de la spital in care ai mei colegi din Laborator [biologi, biochimisti] precum si cei din colectivul de cercetare au fost plimbati de la Ana la Caiafa cu rizibile explicatii vis-a-vis de scaderea salariilor lor... Nu mai vreau! Nu mai doresc sa mai simt inconfortul dialogului cu acesti minunati oameni alaturi de care lucrez de foarte multi ani. Nu mai vreau sa ma uit in jos sau in alta parte cand trebuie sa le cer sprijinul la un caz dificil. Ce doza de insensibilitate sa am ca sa le cer sa ramana peste program ca sa mai faca o determinare paraclinica/analiza necesara stabilizarii unui caz grav?? In conditiile in care salariile lor "marite" au scazut de fapt! Imi veti spune ca este responsabilitatea mea de medic. Raspunsul este categoric NU. Responsabilitatea mea de medic este SA STIU ce investigatie este necesara unui caz grav. Trebuie sa invat si sa stiu MEDICINA. Atat. Mai departe este treaba sistemului sa creeze acel mecanism prin care analiza X sa poata fi facuta in timp util si cu acuratete. Acestea sunt proceduri operationale ce cad in sarcina altcuiva. Care are rolul de a crea acele mecanisme pentru ca TOT spitalul sa functioneze. Spuneam de multa vreme ca un medic nu a absolvit nici ASE, nici Finante-Banci sau Management sau Relatii cu publicul sau Dreptul.... Nu sunt chemat sa stiu aceste lucruri - de aceea am si renuntat de foarte multa vreme la trecatoarea functie administrativa ce am avut-o, dandu-mi demisia din functia de Sef de Sectie. Personal imi doresc sa pot trata pacienti. Nu sa plimb hartii sau altele asemanatoare. Dar se pare ca nu se poate... Cunoaste cineva un spital care are nevoie de un ... simplu medic?”.