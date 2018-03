Mihai Tudose: Gabriela Firea are dreptate. Apar tot felul de funcționari care găsesc zece mii de motive pentru care ce am stabilit nu se poate face (VIDEO)

Fostul premier Mihai Tudose a comentat, luni, la finalul ședinței CEx a PSD declarațiile primarului general Gabriela Firea, care a criticat guvernele anterioare pentru faptul că ar fi întârziat o serie de proiecte.

„S-a referit la toate guvernele și confirm și eu că are dreptate. La nivel de primar general, la nivel de prim-ministru, la nivel de miniștri am reușit să picăm de acord și apoi apar tot felul de organisme, de funcționari care găsesc zece mii de motive pentru care ceea ce s-a stabilit, și este și în programul de guvernare, nu se poate face sau durează 10-15-20 de ani”, a spus Mihai Tudose.

Firea i-a criticat luni pe miniștrii care, susține aceasta, blochează proiecte importante de la Primăria Capitalei, precizând că dacă în continuare termenele unor proiecte nu vor fi respectate, va cere ca miniștrii în cauză să plece. (Detalii AICI)

