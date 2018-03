Ministrul Educaţiei, campion la greşeli gramaticale. Noua colecţie de "perle" marca Valentin Popa (VIDEO)

Ministrul Educaţiei, gafă după gafă. Valentin Popa s-a facut din nou de râs, chiar în ziua în care opoziţia a prezentat moţiunea simplă împotriva sa. Popa a promis că va face o reforma a învăţământului care va dura nu mai puţin de...20 de ani.

Acuzat că face praf sistemul de învăţământ, ministrul Valentin Popa nu s-a lăsat. A promis că va face o nouă reformă a educaţiei. O reformă care va dura nu mai puţin de 20 de ani! Ministrul a facut însă noi greşeli de exprimare....

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.