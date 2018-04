Ministrul Educaţiei se apară în scandalul cu Universităţile: Nu este adevărat că am repartizat locurile pe criterii politice

Valentin Popa, ministru al Educaţiei, a ieşit public să se apare în scandalul iscat după ce a tăiat locuri de Universităţile mai mari, care nu i-au sprijinit numirea ca ministru şi au contestat politicile PSD, pentru a le da spre universităţile din oraşe mici şi cu prestaţie mai scăzută.

Ministrul a afirmat că distribuirea locurile nu s-au făcut pe criterii politice și că nici nu a transformat locurile de la universitățile mari către cele mici.

"Am fost acuzați că am repartizat aceste locuri pe criterii politice. Nu este adevărat. Universitatea Al.I. Cuza din Iași are o scădere a locurilor bugetate foarte asemănătoare cu cea a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ne amintim ca rectorul Universității Al.I. Cuza, suspendat acum, este chiar coleg cu mine în guvernul României, așadar nu poate fi vorba de alocări pe criterii politice.

Am fost acuzați că am alocat locuri în funcție de universitățile care și-au asumat sau nu scrisoarea de susținere a ministrului. Nu se susține această acuzație: rectorul ASE a semnat, dar universitatea, datorită faptului că nu are preponderent domenii care să susțină domeniile prioritare ale României, a suferit o ușoară diminuare.

Spre deosebire, rectorul Universității Politehnice din Timișoara nu a semnat și cu toate acestea universitatea a primit un număr relativ consistent de locuri suplimentare la licență și masterat. Și alte 8 universități nu au suferit creșteri", a precizat Valentin Popa.

Ministerul Educaţiei a motivat decizia privind schema de acordare a locurilor privind cererile pe piaţa muncii pentru absolvenţi.

"În domeniul știintelor socio-umane, avem cel mai mare procent de absolvenți din Europa, trend care din păcate s-a menținut până astăzi", a declarat Popa. "Astăzi, IT-ul, agricultura, domeniul auto nu au suficienți absolvenți de studii superioare. Angajatorii se plâng continuu că sunt nevoiți să angajeze studenți chiar până din anul 2. (...) Este necesar să creștem numărul de absolvenți pentru aceste domenii care reprezintă motoarele de creșteri ale economiei românești", a continuat ministrul.

Acesta a afirmat că această pierdere ce se va manifesta în bugetul universităţilor se va întoarce prin creşteri la bugetul statului.

"Chiar dacă astăzi e o ușoară pierdere în bugetul universităților mari, e o investiție care se va întoarce prin creșterea veniturilor la bugetul de stat și prin creșterea în final a finanțării învățământului", a declarat Valentin Popa.

Ministrul a precizat că datele publicate de Ministerul Educației reprezintă o repartizare "preliminară" a locurilor bugetate pentru universități, "pentru că în spațiul public au apărut comparații între această distribuție preliminară și cea finală de anul trecut, când s-au repartizat și locurile ținute în rezervă de Ministerul Educației".