Ministrul Justiției încasează o PENSIE COLOSALĂ: Ce VENITURI anuale are Tudorel Toader (VIDEO)

Ministrul Justiţiei nu duce grija zilei de mâine. Tudorel Toader încasează o pensie colosală, iar pe lângă asta, potrivit declaraţiei de avere, deține mai multe case, terenuri şi maşini, informează B1 TV. Astfel, veniturile anuale ale ministrului Justiției ajung la sume greu de imaginat pentru oamenii cu o situație materială normală.

Tudorel Toader a obţinut, anul trecut, 327.000 de lei numai din pensie. Asta însemnă că ministrul Justiţiei primeşte lunar o pensie de peste 27.000 de lei. La aceasta se mai adaugă și alte venituri: salariul de ministru, de 120.000 de lei anual, plus 70.000 de lei anual pentru că este membru CSM. Pe lângă acestea, Tudorel Toader a mai primit 3.600 de euro din chirii şi 6.600 de lei din drepturi de proprietate intelectuală.

În declaraţia de avere a ministrului Justiţiei apare și faptul că Tudorel Toader are aproape opt hectare de teren agricol şi forestier în judeţul Vrancea, un apartament şi două case în judeţul Vrancea, două apartamente şi o casă în Iaşi și trei maşini, VW Passat, Audi Q3 şi VW Touareg.

Toader Tudorel are şi două credite, unul de 70.769 de euro şi altul de 50.000 de lei.

