Ministrul Sănătății: La Spitalul de Arși, categoric a fost o greșeală de management, dar poate nu voită (VIDEO)

Ministrul Sănătății Sorina Pintea a vorbit joi seară, în cadrul Știrilor B1 TV, despre situația de la Spitalul de arși din Capitală, precizând că la această unitate medicală a fost făcută o greșeală de management, dar nu una voită.

”Din păcate, la capitolul paturi pentru arși nu stăm foarte bine în acest moment. Există puține paturi pentru arși și în afara celor din București există două centre în Timișoara și Iași pe care urmează, în semestrul doi, să le dotăm cu aparatură medicală pentru că nu există în acest moment. De asemenea, construcția centrelor pentru mari arși cu bani de la Banca Mondială a trenat începând din 2014. În acest moment, suntem în procedura de selecție pentru consultanți pentru studiile de fezabilitate pentru aceste centre. Deci la capitolul acesta nu am progresat prea mult de la Colectiv”, a spus Pintea.

”La Spitalul de Arși, categoric a fost o greșeală de management, dar poate nu voită și poate generată de faptul că nimeni nu a dorit să se implice în mod special deși se știa foarte clar ce se întâmplă acolo”, a mai spus ministrul Sănătății.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.