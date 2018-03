Ministrul Sănătății, reacție la ameninţările cu greva generală ale SANITAS: Veniturile nete cresc. Se pot acorda sporuri și din veniturile proprii ale spitalelor (VIDEO)

Ministrul Sănătății a reacționat după ce liderii SANITAS au anunțat că se pregătesc de grevă generală, nemulțumiți de aplicarea sporurilor. (Detalii AICI)

Sorina Pintea a declarat că ”statul român poate oferi acum un nivel de 30% al sporurilor la nivel de ordonator principal de credite”. Se pot acorda, însă, și sporuri din veniturile proprii ale spitalelor, printr-un management performant al unităților medicale.

Ministrul a insistat că salariile nu scad, ci cresc.

