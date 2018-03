Ministrul Sănătății: Salariile personalului medical au crescut până la 172%. Acești bani există în buget și se vor acorda (VIDEO)

Ministrul Sănătății Sorina Pintea a vorbit joi seară în cadrul ”Știrilor B1 TV” despre creșterile salariale din sănătate, catalogând aceste majorări drept o reparație morală pentru angajații din sistem.

”Începând de astăzi (1 martie - n.r.), salariile personalului medical, respectiv medici, asistente medicale au crescut, au creșteri până la 172%. Eu spun că sunt binemeritate, pentru că vin după o lungă perioadă în care acești oameni au fost plătiți sub valoarea lor. E o creștere binemeritată pentru că trebuie să-i stimulăm într-un fel pentru că ei fac o muncă pe care ne-o dorim de calitate, dar în același timp, unii dintre acești oameni aveau și grija zilei de mâine.

Acești bani există în buget pentru că am auzit astăzi temeri că acești bani nu se vor acorda. Ba da, există bani pentru acordarea acestor salarii și se vor acorda.

Aceste creșteri ar părea spectaculoase dar nu sunt pentru că sunt adevărata valoare a muncii lor.

Creșterile mari sunt la rezidenți, la medicii din spitale, la asistenții medicali, asistenții medicali cu studii superioare. Sumele prezentate sunt salariile brute la care se adaugă sporurile pentru condiții, pentru medici - gărzile, sporurile pentru ture, la asistenții medicali, sporurile pentru zilele de sărbători legale. Sporurile vor conduce la alte tipuri de majorări, astfel încât salariul unui medic categoria V, într-un spital clinic va ajunge la aproape 4.000 de euro net. Sunt calcule făcute”, a declarat Pintea.

Ministrul Sănătății a vorbit și despre noul tip de spor pe care medicii îl vor primi pentru orele petrecute în sala de operații.

”Medicii din secțiile chirurgicale intrau în sala de operație, dar de sporul pentru sală de operații beneficiau doar asistenții medicali, personalul mediu și personalul auxiliar, medicul nu avea niciun spor pentru că intra în sala de operație, primea doar sporul secției. De exemplu, pe chirurgie generală sporul este de 15%. Acum, pentru orele petrecute în sala de operații primesc un spo de 50%”, a mai declarat ministrul.

