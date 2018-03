Mitică Dragomir, atac la Vasile Dâncu: Câți bani a luat de la Federația de Fotbal? S-au dus bani de la Ligă într-un offshore (VIDEO)

Prezent în emisiunea lui Tudor Barbu, Dumitru Dragomir a acuzat că în urmă cu un an sau doi Ionuț Lupescu îndrăznea să candideze în alegerile pentru președinteția FRF ar fi fost imediat arestat pentru a nu îi sta în cale lui Răzvan Burleanu.

"Dacă era acum sigur era arestat. Cum l-au luat pe Gică Popescu, cum mi-au făcut mie dosare fictive, îl luau sigur cu o zi înainte, nu aveau nicio rușine, nicio frică. (...)

Lupescu dacă concura acum un an de zile sau chiar doi, era arestat sigur. Să ai pe Gică Popescu în România și să îl arestezi este cel mai mare abuz, au călcat în picioare orice fel de demnitate", a acuzat Mitică de la Ligă.

Dumitru Dragomir a susținut că și oameni politici sunt implicați pentru a face jocuri la vârful fotbalului românesc și s-a lansat într-un atac dur la adresa fostului vicepremier Vasile Dâncu, afirmând că acesta ar fura bani din FRF și LPF și că ar fi implicat și în arestarea sa.

"Atunci când a fost schimbare, atunci a fost și Oprea implicat. Nu vreau să îl pună pe Gică Popescu și l-au curățat nevinovat. Era Gică Popescu, era mai mare decât ei, nici nu îi bagă în seama. Dacă era Gică nu mai eram pe locul 44 în lume, eram poate pe 24.

Sunt interese financiare. Câți bani a luat Dâncu de la Federație? Sau societatea lui Dâncu? Verificați! (...) Am auzit că a influențat cu Ponta arestarea mea. S-au dus banii de la Ligă la un offshore și nu investighează nimeni".

