Motivul HALUCINANT pentru care elevii unui liceu sunt „sechestraţi” în clădire (VIDEO)

Elevii dintr-un liceu din Arad au acuzat conducerea şcolii că îi „sechestrează” în clădire, după apariţia ninsorilor.

Aceştia precizează că după ninsorile abundente, nu au mai avut voie să iasă din incintă nici măcar să îşi ia de mâncare. Măsura se aplică şi liceenilor, informează B1 TV.

„Profesorii au fost mustrați că nu sunt în stare să îi supravegheze pe elevi. Cei ce au ultima oră cu o clasă trebuie să îi «escorteze» pe elevi până la ieșirea din curte, profesorii de sport trebuie să meargă după elevi în clasă și să-i «escorteze» până la sala de sport și înapoi, elevii nu pot să iasă să-și ia mâncare de la chioșcul din curte", a povestit o sursă anonimă din liceu.

De celalaltă parte, motivul halucinant pentru care directorul a ales acest lucru este că nu vrea ca elevii să facă mizerie pe holuri, după ce de fiecare dată când intrau în clădire elevii murdăreau cu zăpadă holurile, iar în timpul pauzelor cei mici s-ar fi bătut cu bulgări.

