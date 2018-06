Natura s-a DEZLĂNŢUIT! Litoralul Mării Negre, lovit de o trombă de apă sub privirile ÎNGROZITE ale turiştilor (FOTO, VIDEO)

Imagini spectaculoase au fost suprinse zilele trecute în raionul Primorsk, din regiunea Odesa.

Un martor a filmat momentul în care o trombă de apă se abate asupra Mării Negre.

Din imaginile postate pe internet, se vede cum deasupra apei se formează un vârtej mare, cerul se întunecă brusc şi se dezlănţuie vântul puternic.

Totul a evoluat extrem de rapid, sub privirile îngrozite ale turiştilor. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, potrivit publika.md.

