Nicolae Manolescu, după suspendarea Hertei Muller din Uniunea Scriitorilor: Sunt scriitori mai importanţi care meritau Premiul Nobel. Ea scrie în germană în Germania (VIDEO)

Herta Muller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor din România pentru că nu a plătit cotizația care trebuie achitată de fiecare membru al USR.

"Suspendarea înseamnă că nu votează când sunt alegeri, în rest au drepturile. Pe 31 martie trebuia plătită cotizaţia ultima dată pentru 2018, doamna Herta Muller nu a dat niciun răspuns, nu a plătit cotizaţia drept pentru care nu a participat la vot. Iar prietenilor ei din Timişoara, foarte numeroşi, le-a spus nu mă interesează", a explicat Nicolae Manolescu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.

De asemenea, Manolescu a arătat că în ciuda faptului că aceasta a obţinut Premiul Nobel pentru Literatură, USR are scriitori mai importanţi decât ea, Herta Muller fiind acum doar o scriitoare din Germania care nu scrie în română.

"Sunt scriitori mai importanţi decât Herta Muller. După părerea mea, avem scriitori care ar fi meritat să ia Premiul Nobel. Ea scrie în germană în Germania. Ne-am bucurat, dar ne-am bucurat într-un fel patriotic", a explicat Nicolae Manolescu.

Herta Muller nu este singura din USR care se află în această situţia. Din cauza neplatei cotizaţiei au fost sancţionaţi şi Eugen Simon sau Nicolae Breban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.