Noi imagini cu protestatarul mort chiar din momentul în care a inhalat gaze şi a avut nevoie de îngrijiri medicale (FOTO, VIDEO)

Au apărut noi imagini cu Ilie Gâzea, bărbatul în vârstă de 68 de ani de ani care a murit la o săptămână după ce a participat la mitingul violent din Piaţa Victoriei din 10 august.

Imaginile încărcate pe Facebook de Andreea Balaurea îl arată pe bătrân imediat după ce a inhalat gaze când a început să îi sângere nasul cât şi să scuipe sânge, având nevoie de ajutorul celor prezenţi pentru a ajunge la un echipaj medical.

"Sunt in stare de soc. Acesta este Ilie Gazea, batranul mort?

Asa inteleg din aceasta filmare. Ar putea cineva sa confirme?

L-am fotografiat in decursul minutelor petrecute in apropierea lui si langa el. Avea neincetat hemoragie nazala, cum se poate vedea si in cateva fotografii.

L-am mangaiat pe mana si l-am rugat sa aiba grija de el. Se simtea rau, era cat se poate de evident", a scris Andreea Balaurea pe Facebook.

Reamintim că poliţiştii din Teleorman au deschis dosar penal după ce reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Alexandria i-au sesizat în legătură cu decesul unui bărbat în vârstă de 62 de ani, care s-a simţit rău după ce a participat la protestul diasporei din 10 august din Piața Victoriei și a murit la spitalul din Alexandria. Cauza decesului bărbatului va fi stabilită cu exactitate în urma efectuării necropsiei.

