Norica Nicolai nu se lasă: Vrea să verifice dacă imaginile de la protest sunt autentice (VIDEO)

Norica Nicolai nu se lasă. Europarlamentarul ALDE vrea anchetă pentru a afla dacă imaginile cu jandarmii care băteau protestatarii sunt autentice. În urmă cu câteva zile, Nicolai susținuse că filmările din noaptea de 10 august sunt trucate.

Imaginile cu sutele de oameni nevinovați bătuți de jandarmi în Piața Victoriei nu au convins-o pe Norica Nicolai. Europarlamentarul ALDE vrea ancheta pentru a afla dacă ce a văzut o țară întreagă este sau nu real.

”Mi s-a părut normal să-mi exprim o îndoială, dar îndoiala mea va fi confirmată sau infirmată de o anchetă care sper că va fi una corectă și obiectivă, dar îmi doresc să se finalizeze pentru că din 1990 încoace, în România tot am avut proteste, tot am avut tentative de anchete, dar n-avem niciun rezultat”, a declarat Norica Nicolai într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”.

Argumentul Noricăi Nicolai este halucinant: a mai văzut scenele acestea și alte ţări.

”Unele imagini mi se păreau standard cu jandarmi care loveau protestatari. Am văzut forțe de ordine în afara țării de multe ori lovind protestatari și lucrul ăsta mi s-a părut cumva ciudat”, a mai spus europarlamentarul.

Norica Nicolai a vorbit și despre presupusa prezență a unor grupuri organizate de huligani la proteste.

”Eu nu știu dacă au fost galeriile de fotbal prezente la protest, dar am înțeles din mai multe poziții publice că galeriile în mod organizat nu au participat la protest. Este un fenomen cu care ne confruntăm toți și este foarte grav, pentru că dincolo de violență este și foarte costisitor din punct de vedere financiar”, a mai spus Norica Nicolai.

