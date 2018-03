O fată de aproape șase ani a ajuns în comă alcoolică la un spital din Galați

O fetiță, în vârstă de aproape 6 ani, din comuna Schela, județul Galați, a ajuns în comă alcoolică la un spital, după ce ar fi băut, în mod accidental, vin dintr-o sticlă în care a crezut că este suc.

Copilul avea o alcoolemie de 1 la mie.

Direcția Generală pentru Protecția Copilului Galați a demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili dacă este vorba despre neglijență din partea părinților sau un accident.

Cea mică ar fi fost lăsată nesupravegheată de părinți, mama acesteia plecând la magazin, iar tatăl la un vecin.

"Eu eram plecată la magazin, iar soțul tăia lemne aproape la un vecin. Când am ajuns acasă am găsit-o pe fată lângă masa; era în patru labe, nu știam ce are, dar apoi am văzut că lipsește vin din sticlă și ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Mergea împleticită...da. Așa a fost ceasul... în loc de suc a fost vin", a declarat mama fetei, scrie Hotnews.

Fata a fost preluată ulterior cu o ambulanță și transportată la Spitalul de Copii ”Sfântul Ioan” din Galați.

Aceasta va rămâne un timp în spital sub supravegherea medicilor.