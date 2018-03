”OZN-ul Olguței” din Craiova s-a defectat la niciun an de la inaugurare (VIDEO)

Niciun an nu a trecut de la inaugurarea stadionului din Craiova și deja acoperișul construcției a crăpat. Extrem de lăudat de Liviu Dragnea (”Este un stadion minune! Sunt marcat și emoționat”), arena de peste 50 de milioane de euro cunoscută ca ”OZN-ul Olguţei” a fost proiect și construit greșit.

Fisura se poate vedea clar într-o filmare postată pe pagina de Facebook ”Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul României“.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.