Parchetul militar cere identificarea DE URGENȚĂ a jandarmilor cu indicativul ascuns cu bandă neagră (VIDEO)

Parchetul Militar s-a sesizat în cazul jandarmilor care și-au acoperit numărul de indentificare de pe cască, la protestul din 10 august din Piața Victoriei.

Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general vrea să afle dacă strategia a fost una individuală sau instituțională și cere Jandarmeriei Române identificarea celor care au apelat la acest tertip pentru a nu fi identificați, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare

Scena în care apare un jandarm cu numărul de identificare acoperit se poate poate fi văzută în videoclipul de mai jos la minutul 1,26.

