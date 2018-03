Percheziții de amploare la Timișoara: Este vizată cea mai mare rețea de trafic din persoane din Europa (VIDEO)

Descinderi de aploare la Timișoara. Anchetatorii sunt pe urmele uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de persoane din Europa, informează B1 TV.

Procurorii DIICOT și polițiștii au descins la locuințele mai multor suspecți din Timișoara, dar și la mai multe pensiuni.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua acționa pe ruta Turcia-Bulgaria-Serbia-România-Ungaria-Austria-Germania. De altfel, în paralel, și în Germania au loc descinderi.

Este vorba despre una dintre cele mai mari rețele de traficanți din Europa. Rețeaua avea scopul de a aduce mai multe persoane din Siria. Acestea erau trecute frontiera ilegal și, în cale din urmă, trebuiau să ajungă în Germania.

Suspecții aveau și tarife pentru persoanele care doreau să ajungă în Occident. Prețul era stabilit undeva la suma de 5000 de euro de persoană.

