Petre Daea, umilit de un copil: Ce greșeli de exprimare i-a reproșat acesta ministrului (VIDEO)

Petre Daea, făcut de râs de un copil de 11 ani. Ministrul Agriculturii a fost taxat de un puşti după ce a vorbit despre "suprafeţe întinse, dar nu foarte mari" pentru a descrie o situaţie din Rădăuţi. Trimis la colţ de băiatul de 11 ani, Daea a recunoscut că trebuie să fie mai atent.

Raul are 11 ani şi locuieşte în comuna Bradu. Băiatul l-a întâlnit pe ministrul Agriculturii în timpul unei vizite oficiale în judeţul Sibiu. Pentru că vrea să devină fermier, ca tatăl său, băiatul este atent nu doar la deciziile politice, dar și la discursul oficialilor. Așa a și devenit cel mai mare critic al ministrului Petre Daea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.