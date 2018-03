PMB: 10 milioane de euro pentru consolidarea a 23 de clădiri cu risc seismic. Alte 100 de clădiri urmează să fie consolidate începând din primăvară

Primăria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de clădiri din Bucureşti, a declarat Gabriela Firea. Primarul general a mai transmis că alte 100 de clădiri aflate în diferite stadii de degradare urmează să fie consolidate în primăvara acestui an, iar pentru aceasta au fost înfiinţate Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) şi Compania Municipală Consolidări (CMC).

"Accelerarea programului de consolidari realizat de Municipalitate reprezinta o prioritate clara pentru actuala administratie. Pentru ca pana acum in Primaria Capitalei nu existau decat opt persoane care se ocupau de acest program si pentru ca in 27 de ani autoritatile locale au reabilitat doar 20 de cladiri, am luat decizia de infiintare de urgenta a doua entitati noi, formate din specialisti in domeniu, care sa ofere solutii reale la aceasta problema. Astfel, de anul trecut am infiintat doua entitati clare, care, cu 263 de angajati, desfasoara numai actiuni dedicate acestui domeniu. Mai mult decat atat, am alocat nu mai putin de 10 milioane de euro in bugetul de anul acesta astfel incat sa putem reabilita si consolida cat mai multe cladiri. De acum putem afirma ca am restartat acest program, pentru ca, in mai putin de un an, s-au demarat procedurile de consolidare pentru 23 de cladiri, dintre care multe sunt monument istoric. Tot in primavara aceasta urmeaza sa demaram si un alt program prin care se vor pune in siguranta alte 100 de cladiri aflate in diverse stadii de degradare", a declarat Gabriela Firea.

Pentru solutionarea situatiei cladirilor cu risc seismic ridicat, la nivelul Municipiului Bucuresti au fost infiintate Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) si Compania Municipala Consolidari (CMC).

De asemenea, pentru 2018, s-a alocat un buget pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic de aproximativ 10 milioane euro. Aceste fonduri vor fi fi utilizate pentru continuarea lucrarilor la imobilele aflate in executie, pentru lucrarile la alte 29 de imobile care vor intra in executie in perioada urmatoare, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de cladiri si expertizarea altor 24.

Dupa intrarea in activitate a celor doua entitati, in mai putin de un an s-au efectuat toate demersurile necesare pentru inceperea actiunilor de reabilitare si consolidare la 23 de cladiri.

Concret, in prezent sunt deschise santiere la 5 cladiri

Concomitent, alte 15 imobile aflate in proprietatea PMB au trecut in administrarea AMCCS in vederea punerii in siguranta si consolidarii. 8 dintre acestea intra la jumatatea lunii martie in lucrari de punere in siguranta si consolidare iar 2, conform expertizei tehnice, pentru siguranta cetatenilor, vor fi demolate, acestea nefiind monument istoric.

Celelalte 5 cladiri vor fi consolidate imediat dupa eliberarea autorizatiilor de construire.

Un alt program care va demara in aceasta primavara este cel prin care se vor pune in siguranta alte 100 de cladiri aflate in diverse stadii de degradare. Este vorba despre acele cladiri ale caror elemente reprezinta un pericol pentru trecatori (balcoane, elemente ornamentale, tencuiala, acoperis etc). Dupa punerea in siguranta, urmeaza realizarea expertizelor si a proiectelor de consolidare.

De asemenea, toti proprietarii sau locatarii cladirilor incadrate in clasa I risc seismic au fost notificati de catre AMCCRS, cu privire la obligatia ce le revine, conform Ordonantei 90-1994, urmand ca pana in aprilie 2018 sa fie notificati si proprietarii cladirilor expertizate si incadrate in clasa a II a risc seismic.

Totodată, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat Proiectul de Hotarare pentru punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994. Astfel, persoanele fizice proprietari ai locuintelor multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, la care venitul lunar pe familie este sub trei salarii minime brute pe economie, vor putea sa nu mai ramburseze 50% din valoarea investita pentru executia lucrarilor de interventie, cu anumite conditii. Acestea sunt enumerate in proiectul de hotarare de aici.