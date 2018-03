PMB: În doar două zile, în Capitala au fost topite 1.841 de tone de zăpadă. Piața Victoriei, eliberată în totalitate. Urmează Piața Constituției (FOTO)

Operatorii de deszapezire au continuat actiunile de incarcare si transport a zapezii si in aceasta noapte, catre punctele unde au fost instalate utilajele de topit zăpada, respectiv in Piata Constitutiei, Piața Victoriei, la Parcul Carol si pe bd. Timisoara.

Pana in prezent, au fost topite 1.841 de tone de zapada, Piata Victoriei fiind in acest moment eliberata in totalitate.

Actiunile de incarcare, transport, topire in instalatii sau depozitare a zapezii vor continua si noptile urmatoare, pana in momentul in care toate marile intersectii vor fi degajate de zapada, iar traficul se va desfasura in conditii de siguranta.

Pe parcursul acestei zile, operatorii de salubrizare vor continua actiunea de dislocare a zapezii, acolo unde traficul este ingreunat din aceasta cauza si vor interveni pentru indepartarea zapezii de la gurile de scurgere si rigole, in asa fel incat sa fie preintampinate eventuale acumulari de apa. De asemenea, se vor continua interventiile pentru curatarea trotuarelor aferente malurilor Dambovitei cu 20 de freze de zapada.

Totodata, conform programului de deszapezire al Municipiului Bucuresti, operatorii de salubritate au continuat sa intervina noaptea trecuta, atat pe principalele artere de circulatie, cat si pe arterele secundare prin imprastiere de material antiderapant. S-a actionat cu precadere in zona rampelor, pantelor, podurilor, statiilor RATB si in zona trecerilor pentru pietoni.

In ceea ce priveste prognoza meteorologilor, care anunta conditii favorabile poleiului, au fost activate punctele fixe pentru utilajele care vor imprastia material antiderapant.

Avand in vedere temperaturile scazute inregistrate si noaptea trecuta in Capitala, s-au continuat actiunile de identificare a persoanelor fara adapost, expuse temperaturilor scazute. In acelasi timp, echipele mobile ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti monitorizat cele 18 persoane aflate in strada care refuza adapostirea.

Pe parcursul noptii trecute, in centrele Municipalitatii au fost cazate 612 persoane fara adapost dupa cum urmeaza: 537 in Adapostul din Theodor Pallady, 34 de persoane in adapostul din Berceni si 41 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor.