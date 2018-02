PMB: Transportul public, pistele pentru biciclişti şi fluidizarea traficului în Bucureşti, măsuri prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului

PMB: Îmbunătățirea calității transportului public, realizarea pistelor pentru biciclete sau gestionarea traficului în zona centrală, printre măsurile prevăzute de planului integrat de calitate a aerului

Primaria Municipiului Bucuresti a organizat sedinta de dezbatere publica pe marginea Planului Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti(PICA), document elaborat in acord cu reglementarile europene in domeniul protectiei mediului, la care au participat atat reprezentanti ai organizatiilor nonguvernamentale de profil, cat si simplii cetateni.

Bucurestenii au avut posibilitatea de a transmite Municipalitatii propuneri, sugestii, opinii cu valoarea de recomandare privind acest proiect de hotarare in perioada 28.12.2017- 26.01.2018.

Planul Integrat de Calitate a Aerului, care urmeaza sa fie supus aprobarii CGMB, cuprinde mai multe masuri care vizeaza traficul rutier, spatiile verzi si eficienta energetica, elaborate in raport cu principalele surse de poluanti din Capitala: traficul (oxizi de azot), incalzirea rezidentiala (particule in suspensie) si industria si serviciile (benzen).

Printre masurile propuse se numara imbunatatirea calitatii transportului public si promovarea utilizarii acestuia. In acest sens, Primaria Municipiului Bucuresti este in curs de finalizare a licitatiei pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi, Euro6, si a prevazut bani in buget pentru achizitia a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si a 42 de autobuze electrice. Totodata, se are in vedere si modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de transport electric (tramvaie). Conform studiilor, prin implementarea acestor masuri, numarul de calatori care utilizeaza transportul public va creste cu 30 %.

Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov:„Actuala administratie va depune proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru finantare din fonduri europene sau nationale in vederea imbunatatirii transportului public de calatori in regiunea bucuresti-ilfov. printre aceste proiecte se numara, pe langa innoirea parcului autor ratb, modernizarea a 100 de tramvaie, reabilitarea si modernizarea depourilor si integrarea tarifara a tuturor mijloacelor de transport in comun care circula in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov”.

O alta masura propusa este modernizarea si extinderea (acolo unde este posibil) arterelor de circulatie, dar si crearea de benzi unice dedicate transportului public si vehiculelelor de interventie, in acest sens luandu-se in calcul realizarea a 8.4 km de banda unica. In document se stipuleaza, de asemenea, necesitatea introducerii tuturor intersectiilor din Municipiul Bucuresti in sistemul BTMS, reprezentantii Municipalitatii aratand ca in acest moment sunt 213 intersetii integrate in sistem, iar pana in vara lui 2019 vor fi introduse toate cele 435 de intersectii.

Documentul prevede, de asemenea, realizarea de piste pentru biciclete, crearea de statii de inchiriere pentru biciclisti si parcari pe traseele nou create.

In acest sens, reprezentantii Municipalitatii au subliniat faptul ca in perioada urmatoare se vor finaliza cateva studii de fezabilitate pentru realizarea acestor piste, iar in martie va fi demarat proiectul comun cu Ministerul Mediului, in valoare de 10 milioane de euro, pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete in Capitala. Aceste trasee vor avea continuitate, astfel incat bicicleta sa devina un mijloc de transport, nu doar de recreere. Reamintim ca in cadrul proiectului ”Biciclisti in Bucuresti”, Municipalitatea a acordat un numar de 30 de mii de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete.

O alta prevedere a Planului Integrat de Calitate a Aerului vizeaza gestionarea traficului in zona centrala a Capitalei. Astfel, in perimetrul zonei centrale a orasului se va implementa un proiect integrat pentru gestionarea traficului prin aplicarea urmatoarelor masuri de reducere a traficului:

• instituirea regimului parcarilor, respectiv introducerea regimului obligatoriu de plata a parcarilor de utilitate publica generala, coroborat cu aplicarea de sanctiuni pentru stationarea neregulamentara si stabilirea unui necesar optim de locuri de parcare permise într-un perimetru delimitat în interiorul zonei centrale (35.000 locuri de parcare);

• restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea si implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor;

• introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care sa lege zonele de interes administrativ-institutionale din centrul Capitalei (primarii de sector, PMB, ministere, Palatul Parlamentului, statii de metrou, parcari subterane si administratii financiare);

• utilizarea sistemului de semaforizare inteligenta în vederea restrictionarii si redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale.

In ceea ce priveste masurile de eficienta energetica, Planul Integrat de Calitate a Aerului prevede continuarea modernizarii centralelor termice de cvartal(Radet va moderniza 11 centrale termice de cvartal), dar si dotarea acestora cu cazane cu arzatoare cu emisii reduse de poluanti si eficientizarea consumului de energie termica prin reabilitarea retelelor de distributie primara si secundara a energiei termice. Astfel, se urmareste reabilitarea tuturor magistralelor de distributie primara a energiei termice (205,7km). O alta masura in acest domeniu este continuarea programului de reabilitare termica a cladirilor.

Referitor la Spatiile verzi, se au in vedere masuri precum conservarea, ameliorarea si extinderea spatiilor verzi publice sau extinderea suprafetelor de spatii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene.

Facem precizarea ca Planul Integrat de Calitate a Aerului va fi corelat si cu alte proiecte cum ar fi Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov, Master Planul General de

Transport, Planul Local de Actiune pentru Mediu pentru Municipiul Bucuresti revizuit 2015, Planul Urbanistic General, Planul Integrat de Dezvoltare Urbana pentru zona centrala a municipiului Bucuresti, Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în municipiul Bucuresti, Hartile Strategice de Zgomot si Planul de Actiune pentru Diminuarea Zgomotului în Municipiul Bucuresti,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019, Programul national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017 (cf. ORDINUL Nr. 2.822 din 27.04.2017) si Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2016-2030, cu perspectiva anului 2050.

Mentionam ca propunerile Planului Integrat de Calitate a Aerului si Planului de Mentinere a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti se pot consulta pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti la adresa www.pmb.ro [1], sectiunea Servicii/Mediu/Planuri de calitate a aerului in municipiul Bucuresti si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.