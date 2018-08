Poliția Capitalei: Bărbatul care a furat pistolul femeii-jandarm a tras două focuri cu această armă, pe un teren viran (VIDEO)

Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat marți că bărbatul care a furat arma femeii-jandarm la protestul de pe 10 august din Piața Victoriei a folosit pistolul, trăgând două focuri de armă pe un câmp.

Este vorba despre un pistol Carpați, de calibru 7,65 mm.

”În data de 20, în urma activităților desfășurate fără întrerupere în toată această perioadă, inculpatul i-a condus pe anchetatori și a fost depistată arma sustrasă.

Se afla îngropată la marginea unei bălți de pescuit, de pe raza comunei Petrechioaia, din județul Ilfov. Arma a fost îngropată în acea locație încă din ziua de sâmbătă.

De asemenea, au fost găsite patru tuburi cartuș neutilizate, bărbatul conducând și la locul unde a executat pe un teren viran două focuri de armă, unul dintre tuburi fiind găsit”, a declarat Diana Sarca.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.