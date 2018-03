Poștăriță, adusă în pragul disperării de asistații social: ”Ajutoare sociale pentru puturoși nu e!!!” (VIDEO)

O poștăriță din Dâmbovița, ajunsă în pragul disperării, și-a vărsat nervii și supărările pe Internet. Femeia este extrem de supărată deoarece asistații social o tot sună să-i ceară plicurile cu bani, dar nu sunt dispuși să depună un minim efort de a curăța zăpada din fața porților.

”E frumos la munte? Nu mai sunați în disperare! Ajutoare sociale pentru puturoși nu e!! Ieșiți afară la zăpadă, că nu se poate circula, da? V-aduc plicul, de azi de dimineață sunați în disperare pentru ajutor social. Nu se dă! Vineri, luni! Terminați odată cu sunatul că nu mai pot!! M-ați disperat!! Ieșiți și dați-vă pârtie, făceți-vă pârtie la porți, că nu pot să vă pun plicurile. Să le găsiți - să dea Dumnezeu! - fără codurile de bare, ca să vă plimbați după ele. Deci m-ați umplut de nervi!! Dacă vreți să știți unde sunt: duc plicuri! Disperaților! Ieșiți afară, dați zăpada, făceți-vă pârtie să vă pun scrisorile, luați-vă cutii poștale! M-ați omorât cu zile!”, le-a transmis femeia asistaților social.

Sursă Video: MDI TV

