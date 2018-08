Poziția Russia Today, organul de presă al propagandei ruse, după ce Jandarmeria Română le-a preluat imaginile: Nu ne-au cerut acordul, au încălcat termenii și condițiile (VIDEO)

Jandarmeria Română a publicat săptămâna trecută, pe contul de Facebook, un colaj video cu imagini de la intervenții ale forțelor de ordine la proteste din mai multe țări ale Uniunii Europene și din Statele Unite, în încercarea de a-și justifica acțiunile brutale de la protestul de pe 10 august.

În colajul postat, reprezentanții Jandarmeriei au folosit imagini de la Ruptly, televiziunea deținută de Russia Today, organul de presă folosit de propaganda rusă, fără a cere acordul instituției, potrivit celor de la Vice.

Sursa citată precizează că cei de la Ruptly nu știau că imaginile lor au fost folosite de Jandarmeria Română.

Contactați de jurnașitii de la Vice, aceștia au explicat că videoclipurile lor sunt disponibile gratis pentru oricine, atât timp cât termenii și condițiile stabilite sunt respectate.

Însă, „Jandarmeria Română nu a dat credit și nu a cerut acordul Ruptly, astfel a încălcat termenii și condițiile. Lucrăm să clarificăm problema”, a declarat purtătorul de cuvânt Ruptly.

Mii de oameni au reacționat în urma postării Jandarmeriei, atrăgând atenția asupra faptului că deși imaginile sunt violente, forțele de ordine din alte țări nu au lovit protestatarii în cap, așa cum s-a întâmplat în Piața Victoriei.

De asemenea, oamenii le-au reproșat jandarmilor că nu își pot folosi acțiunile violente ale altore drept exemplu pozitiv pentru intervenția lor.

În acest context, cei de la Vice amintesc că Jandarmeria a mai furat imagini din alte surse. În luna aprilie, Jandarmeria Bistrița Năsăud a folosit fără acord imagini care aparțineau unei tinere din București, folosind fără drept imaginea acesteia. Este vorba despre o fotografie făcută în 2013, cu care au fost ilustrate pliante referitoare la comportamentul violent.

Iar Jandarmeria nu este singura instituție care apelează la astfel de mijloace. În anul 2017, niște români care trăiesc în Marea Britanie au vrut să dea în judecată Ministerul Sănătății pentru că imaginea tatălui lor mort a fost folosită, fără acord, pe pachetele de țigări.

