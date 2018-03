Prahova: Oameni în pericol din cauza alunecărilor de teren (VIDEO)

Oameni în pericol în judeţul Prahova. O alunecare de teren care s-a produs în localitatea Boldeşti Scăieni a dus la evacuarea mai multor localnici de teamă ca locuinţele să nu se prăbuşească peste ei. Pământul s-a lăsat pe o porţiune care afectează aproximativ trei hectare de teren, iar situaţia se înrăutăţeşte, informează B1 TV.

”Vorbim despre câteva mii de metri pătrați afectate de acest fenomen, sunt două gospodării izolate de restul localității, o familie a fost aseară evacuată, iar o doamnă în vârstă a refuzat să-și părăsească locuința. A rămas într-o anexă, în deplină siguranță”, a declarat prefectul djudețului Prahova, Mădălina Epure.

Nu este pentru prima dată când localnicii trec prin acest coşmar.

”Este o zonă deluroasă, a nins mult acolo, ieri noapte a plouat continuu și din aceste motive s-a reluat un fenomen pe care nu îl putem numi o alunecare sau o tasare. În această dimineață va merge acolo Comisia de specialitate care va constata exact natura acestui fenomen”, a mai spus prefectul de Prahova.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.