Președintele Iohannis este încrezător în Summitul de la Sibiu, din 2019: Prosperitatea noastră depinde de capacitatea de a asigura o UE puternică (VIDEO)

Într-un important discurs pentru România europeană, Klaus Iohannis a declarat, marți, în Parlamentul European că cetățenii vor măsuri concrete și s-a declarat încrezător că summitul de la Sibiu de anul viitor va reprezenta un reper pentru viitorul unei Uniuni mai unite, mai puternice și mai democratice.

Într-un moment în care premierul Viorica Dăncilă a ales să se certe cu liderii europeni si sa adanceasca un conflict periculos, care poate face mult rau tarii, presedintele a pus accent pe relația specială dintre români și UE.

“Sunt încrezător că summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, va reprezenta un reper în proiecția privind viitorul unei uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice.

Depinde de puterea, înțelepciunea și voința noastră ca acest obiectiv să devină realitate. Summit-ul de la Sibiu este un moment important pentru consolidarea acestui viitor. Un viitor comun, democratic, optimist. Îmi doresc ca Sibiu să fie un moment de sensibilizare pentru cetățenii europeni.

UE se află într-un moment de redresare economică.

Prosperitatea noastră depinde de capacitatea noastră de a asigura o UE puternică”, a spus Iohannis în fața liderilor europeni.

