Președintele Serbiei, în vizită oficială în România: Aleksandar Vucic a fost primit la Cotroceni de Klaus Iohannis (FOTO, VIDEO)

Președintele Serbiei Aleksandar Vucic se află joi, într-o vizită oficială în România. Șeful statului sârb a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.

Cei doi lideri vor purta discuții tete-a-tete şi oficiale, iar ulterior vor susține o declarație de presă comună.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Iohannis și Vucicvor discuta despre căile de aprofundare a cooperării bilaterale, atât la nivel politic, cât şi economic şi sectorial, despre modalităţile de sprijin din partea României pentru procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană, precum și despre perspectiva deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru al anului 2019, potrivit Administrației Prezidențiale.

În cadrul întrevederii se va discuta și despre problematica minorităţilor naţionale din cele două ţări, aspecte de interes comun privind cooperarea în Balcanii de Vest şi principalele evoluţii în dosarul "Kosovo".

Președintele Serbiei are programate întâlniri și cu premierul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.