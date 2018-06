Primăria București: Centrul pentru situații de urgență este funcțional (FOTO)

Primarul General, Gabriela Firea, împreună cu Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Dr. Raed Arafat, managerul general SABIF, dr. Alis Grasu, directorul general al STS, generalul Ionel Sorinel Vasilca, inspectorul general al IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, inspectorul sef ISUBIF, Orlando Catalin Schiopu si coordonatorul SMURD, dr. Bogdan Oprita, au efectuat astazi o vizita de lucru la Centrul Municipial Integrat pentru Situatii de Urgenta, (CMISU) pentru a verifica modul de functionare a acestui obiectiv de investitii.

"Ma bucur ca in sfarsit Centrul Municipial Integrat pentru Situatii de Urgenta este operational! Am preluat acest proiect doar la nivel de cladire, l-am dotat cu echipamente ultramoderne, iar in prezent este pus la dispozitia serviciilor de urgenta.

As dori sa sublinez faptul ca initial, acest Centru a fost proiectat pentru a functiona numai in situatii de urgenta, adica de cel mult cateva ori pe an. Avand in vedere ca este dotat cu echipamente IT si de comunicatii de ultima generatie, am luat decizia, impreuna cu institutiile si serviciile implicate în procesul de gestionare a situatiilor de urgentă din Bucuresti si Ilfov, ca acest obiectiv sa devina un centru unic de comanda, care sa functioneze 24h/24, si in situatii de rutina. Pentru aceasta masura, am raspuns prompt solicitarilor venite din partea agentiilor si am facut toate reconfigurarile necesare, am suplimentat dotarile, astfel incat activitatea acestora sa se poata desfasura in cele mai bune conditii.

Astfel, inca din data de 11 iunie, ISU Bucuresti-Ilfov si SMURD si-au mutat aici dispeceratele, iar in cel mai scurt timp va fi relocat si dispeceratul Serviciului de Ambulanta. Centrul va beneficia de asemenea si de cate un dispecer de la Politia Romana, Politia Locala si Jandarmerie", a declarat Gabriela Firea.

La randul sau, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat asigurari ca va intreprinde toate masurile necesare astfel incat Serviciul de Ambulanta sa se poata muta in noul Centru cat mai curand, iar Secretarul de Stat, dr. Raed Arafat, a declarat ca prin mutarea dispeceratelor in acest sediu, activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta a fost optimizata si ca tot aici va functiona si Centrul de perfectionare a dispecerilor pentru jumatate din Romania.

In perioada 11-18 iunie s-au preluat 5220 de apeluri de urgenta, cu o medie de 746 de apeluri pe zi.

CENTRUL MUNICIPIAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA, (CMISU) situat in Soseaua Cotroceni nr. 34 [1] din sectorul 6, are o suprafata totala de 6061,75m² si este structurat pe trei niveluri.

CMISU cuprinde urmatoarele spatii, pe categorii de destinatie:

SPATII FUNCTIONALE: sala operationala, sala Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, sala secretariatului tehnic, sala grupurilor de specialisti, spatii pentru birouri personal operativ, logistic si IT, sala multifunctionala, sala pregatire operativa, sala pentru odihna personal operativ, sala de presa;

SPATII AUXILIARE: scari de acces, grupuri sanitare, oficii si spatii pentru servirea mesei.

SPATII TEHNICE: sala serverelor, sala personalului IT si de intretinere, spatii dedicate utilitatilor, parcari.

O alta componenta a proiectului este Sistemul Informatic Integrat care sta la baza centrului de comanda si control. Acesta asigura coordonarea centralizata a institutiilor implicate, facand posibila vizionarea tuturor resurselor disponibile pe statiile de lucru si pe un ecran unic de mari dimensiuni (video-wall), situat in sala operationala.

Sistemul informatic comunică si cu urmatoarele sisteme:

• Sisteme externe: Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgentă (112), Sistemul de Management Informational pentru Situatii de Urgentă, Sistemul de Monitorizare Trafic (BTMS), “Linia verde” a PMB, DISPEC - Sistemul romanesc de teletriaj si dispecerizare din cadrul SABIF (Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov), Aplicatia de gestiune a paturilor libere din spitale (ASSMB), Banca de date urbană a PMB, sistemul de fluxuri video al Metrorex, Sisteme AVL de localizare resurse de interventie;

• Sisteme de colectare automată a datelor din sistemele operatorilor de sprijin care monitorizează factorii de risc si transmit alerte;

• Sisteme de alertare si avertizare de tip broadcast (panouri stradale, panouri Metrorex, sirene, mesaje SMS).

FACILITATILE OFERITE DE CMISU

• SALA OPERATORILOR: sala amfiteatru, dotare cu video-wall, statii de lucru, comunicatii interne si externe (80 posturi)

• SALA CMBSU: sala membrilor Comitetului municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (60 posturi)

• SALA MULTIFUNCTIONALA: sala open-space, ofera posibilitatea utilizarii in functie necesitatile cazurilor de situatii de urgenta/criza

• SALI SUPORT: sali specifice pentru lucrul tuturor echipelor tehnice ale agentiilor

• Zona relatii cu publicul, presa, 4 lifturi de acces, parcare interioara si exterioara, adapost propriu ALA, camera centru de date izolata Tempest

• Zone de relaxare/odihna, zone administrative;

• Comunicatii VOCE, DATE, VIDEO prin canale securizate :

Intra Agentii utilizand retele ale centrului si avand delimitari specifice pe agentii

Inter Agentii utilizand retelele private si publice dictate de diferitele niveluri de hazard

• Aplicatia de date a centrului are interfete dedicate schimbului de date cu toate agentiile si actorii implicati in managementul situatiilor de urgenta;

• Dotarile cladirii asigura functionarea independenta timp de minim 72 de ore, in acest fiind prevazuta cu generatoare de energie electrica redundante de 2x410 kVA, rezerva de combustibil de peste 6 tone, rezerva de apa de 4 tone.