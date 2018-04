Primăria Municipiului Bucureşti transmite, într-un comunicat de presă, că în urma finalizării procesului de tipărire a voucherelor aferente celei de-a doua etape a proiectului “ Biciclişti în Bucureşti”, la sfârşitul lunii aprilie 2018 acestea vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/reşedinţă/corespondenţă ale beneficiarilor care se regăsesc pe lista publicată pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea “Biciclişti în Bucureşti”.

In situatia in care voucherele nu pot fi inmanate beneficiarilor de catre curier, acestea vor fi returnate Primariei Municipiului Bucuresti.

Beneficiarii care nu vor intra in posesia voucherelor vor fi contactati telefonic de catre personalul Primariei Municipiului Bucuresti in vederea instiintarii acestora cu privire la data la care pot ridica voucherele de la Centrul de Informare si Documentare pentruRelatia cu Cetatenii al Primariei Municipiului Bucuresti, din b-dul. Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

Voucherele pot fi folosite exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot si accesorii ale acestora, destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani, numai din magazinele participante la Proiect.

Reamintim ca, la initiativa Primarului General, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat anul trecut acordarea unui numar 30.000 de vouchere in valoare de 500 lei, participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ”Biciclisti in Bucuresti. Primele 5000 de vouchere au fost distribuite bucurestenilor in anul 2017.

Lista magazinelor participante in cadrul proiectului este disponibila pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti, la sectiunea “Biciclisti in Bucuresti”.

Regulamentul privind acordarea voucherelor suplimentare in cadrul proiectului ”Biciclisti in Bucuresti” este publicat pe site-ul www.pmb.ro.

Prin acest proiect, Primaria Capitalei isi propune sa incurajeze cetatenii sa adopte un stil de viata sanatos, dar si sa foloseasca ijloacele de transport alternative, cu efecte benefice asupra escongestionarii traficului si reducerii nivelului de poluare.