Primele declarații ale medicului care l-a resuscitat pe Ilie Balaci: În timpul resuscitării nu a fost nicio îmbunătățire a stării pacientului. Inițial, am crezut că s-a înecat cu un corp străin (VIDEO)

Primele declarații după intervenția de resuscitare a fostului fostbalist Ilie Balaci. Medicul care a încercat resuscitarea fostului fotbalist a declarat că atunci când a ajuns la fața locului, Balaci era deja resuscitat de o vecină, medic de la UPU. Acesta a mai spus că intubarea fostului fostbalist a fost una dificilă, inițial, crezându-se că acesta s-a înecat cu un corp străin.

”Apelul a sosit la ora 9.39.24. Pe această fișă de solicitare, eu m-am deplasat acolo. Nu știu dacă a fost un alt apel înainte. Apelul a venit din partea aparținătorilor care au anunțat că domnul Ilie Balaci este inconștient.

N-am urcat în mașină, eu fiind echipaj de C2, adică medic, asistent și ambulanțier, este un echipaj complet, cu cea mai bună mașină din dotare, și ne-am deplasat în regim de urgență la solicitare.

Am găsit pacientul în hol, era cu fața în sus, i se făceau deja manevre de resuscitare din partea uni medic de la UPU Craiova, o vecină, care era în timpul liber.

Noi am adus tot echipamentul necesar resuscitării și am început manevrele avansate, adică intubație, oxigenoterapie, administrare de medicație specifică stopului cardio-respirator. (...)

S-a luat decizia, din partea medicului coordonator, să se trimită un echipaj tip C1, adică SMURD, format din medic din UPU, asistent și doi paramedici, în ideea că domnul Ilie Balaci ar fi suferit un infarct, iar pe mașina respectivă a SMURD există medicație specifică trombolizei.

Până pe la 10.25-10.30, când au sosit dânșii, noi am susținut resusucitarea. În timpul resuscitării pe care am făcut-o noi, nu a fost nicio îmbunătățire a stării pacientului, adică a fost linie izoelectrică.

A fost intubat. Eu am încercat de două ori. A fost o intubație dificilă, inițial am crezut că dânsul s-a înecat cu un corp străin. Am luat decizia să încercăm intubația pe rând pentru că dânsa (medicul de la UPU - n.r.) avea competeță superioară. La a doua încercare, a reușit cu o sondă de diametru mai mic. La un adult bărbat se poate intuba și cu diametrul 8, dânsa a reușit cu 6, deci o diferență destul de mare”, a declarat medicul.

Între timp, a fost deschisă o anchetă după moartea fostului fotbalist. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a dispus controale la spitalul din Dolj și va cere și înregistrările de la 112. Decizia vine dupa ce familia lui Ilie Balaci a arătat că există suspiciuni legate de moartea acestuia. (Detalii AICI)

Ilie Balaci, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, a murit duminică, la 62 de ani.

Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

