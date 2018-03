PRIMELE IMAGINI cu ATACUL ARMAT de la Craiova. Autorul jafului a fost prins (VIDEO)

Autorul jafului armat de la o casă de pariuri din Craiova a fost prins, informează B1 TV. Bărbatul a amenințat o angajată cu un pistol și a reușit să fugă cu toate încasările, aproximativ 7.000 de lei. Individul a fugit imediat de la locul faptei, însă a fost suprins de camerele de supraveghere.

Suspectul este Mădălin Boerica, de 24 de ani, din Craiova. Bărbatul a intrat în casa de pariuri aflată într-un cartier din centrul orașului şi, atunci când casiera a rămas singură, a ameninţat-o cu un pistol. I-a spus că dacă nu îi dă toți banii o omoară. De teamă, femeia i-a dat toate încasările din acea zi. Nu avea faţa acoperită și a fost surprins de camerele de supraveghere. Imediat ce a pus mâna pe pradă, bărbatul s-a făcut nevăzut. Polițiștii l-au cautat în tot orașul.

Tânărul a fost reținut după ce a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit în locuința suspectului pistolul cu care a amenințat-o pe casieră, suma de bani furată și o pereche de mănuși. Bărbatul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru tâlhărie.

