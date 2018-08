Primele imagini cu PROTESTATARUL MORT la o săptămână de la GAZAREA din Piața Victoriei: După intervenția jandarmilor 'i-a curs sânge pe nas, i s-a făcut rău...' (FOTO, VIDEO)

Au apărut primele imagini cu protestatarul care a murit la o săptămână după ce a participat la protestul din 10 august, când jandarmii au dat cu gaze lacrimogene înspre protestatari.

Ilie Gazea era din Teleorman și avea 62 de ani. Potrivit medicilor, el a ajuns cu hemoragie digestivă superioară la Spitalul Alexandria.

De asemenea, s-a deschis dosar penal în acest caz, după ce polițiștii au fost sesizați de medici. (Detalii AICI)

