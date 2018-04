PRIMELE IMAGINI din avionul în care un român a deschis uşa în zbor (VIDEO)

Au apărut primele imagini cu românul care a vrut să deschidă ușa avionului, înainte de aterizarea aeronavei la Roma, în weekend.

Tânărul din Onești a fost oprit la timp de la un alt pasager. Ulterior, bărbatul a fost calmat de însoțitorii de bord și câțiva pasageri, iar avionul a putut ateriza.

Alți pasageri au scos telefoanele și au început să-l filmeze pe bărbatul care repeta continuu “Mă bagă la pușcărie? Dacă da, lasă-mă să mă omor”

Incidentul a avut loc la bordul unui avion ce aparținea companiei Ryanair, în timpul zborului București-Roma.

