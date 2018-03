Primele imagini din momentul în care Leo de la Strehaia a fost săltat de polițiști (VIDEO)

Au apărut primele imagini din momentul în care Leo de la Strehaia a fost săltat de polițiști și condus la secție.

Mascați au intrat în forţă în locuinţa lui Leo, unde au căutat matrița statuetei turnate, din fier, vândută ulterior în Statele Unite ale Americii, ca fiind din aur.

Se pare că mai multe persoane, printre care s-ar afla Leo de la Strehaia, ar fi sustras bani și bijuterii din locuințele mai multor persoane prin metoda "împrietenirii". Mai mult, aceştia ar fi păcălit o persoană de peste ocean, căreia i-au oferit spre vânzare o statuie presupusă a fi din aur, care era însă din fier.

Polițiștii din Mehedinți au efectuat luni opt percheziții pe raza județelor Mehedinți și Dolj, precum și pe raza municipiului București, la locuinţa lui Leo de la Strehaia şi a presupuşilor săi complici. Toţi sunt bănuiţi de furturi din locuințe și înșelăciune. De asemenea, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pe raza județelor Mehedinți și Argeș. Leo a fost găsit de poliţişti în Arad.

