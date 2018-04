Protest în fața Ministerului Educației: Studenții și cadrele universitare cer demisia lui Valentin Popa după scandalul legat de tăierea locurilor de la admitere (VIDEO)

Protest în fața Ministerului Educației. Studenți, absolvenți și profesori au ieșit marți în stradă și cer demisia ministrului Valentin Popa, nemulțumiți de faptul că acesta a redus bugetul acordat celor mai importante universități din țară pentru anul universitar 2018-2019, informează B1 TV.

Acțiunea a fost organizată pe Facebook. Pe pagina evenimentului se subliniază faptul căprin decizia ministrului vor fi retrase un număr semnificativ de burse de nivel universitar, masteral şi doctoral, unor universităţi care au performanţe recunoscute în predare şi cercetare.

”Studenţi, absolvenţi şi profesori, deopotrivă, protestăm împotriva deciziilor abuzive luate de conducerea actuală a Ministerului Educaţiei!

Conform deciziei acestuia, vor fi retrase un număr semnificativ de burse de nivel universitar, masteral şi doctoral, unor universităţi care au performanţe recunoscute în predare şi cercetare. În schimb, câştigă burse în plus universităţi precum cea din Suceava, care oferă programe de studiu în aceleaşi domenii ca universităţile care au pierdut locuri.

Un număr de aproximativ 1000 studenţi vor fi nevoiţi să îşi plătească studiile masterale şi doctorale, cu costuri prohibitive, dacă aleg să urmeze programele unor universităţi cu programe foarte atractive şi solide - Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Boylai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti. Programele de studiu umaniste şi de ştiinţe sociale vor fi cele mai afectate.

În lipsa acestor resurse financiare, universităţile respective riscă să închidă programe, să elimine cursuri şi chiar să renunţe la cadre didactice.

Considerăm aceste decizii abuzive şi arbitrare şi solicităm public revenirea la numărul de burse de anul trecut. Există suspiciunea legitimă că metodologia de acordare a locurilor nu a fost respectată. Ministerul poate încuraja anumite universităţi şi domenii de studiu, dar urmând o procedură clară şi transparentă, ceea ce nu este cazul acum, şi fără să afecteze autonomia universitară şi desfăşurarea programelor curente.

Prin acest abuz de putere, ministrul Valentin Popa se descalifică şi trebuie să îşi dea demisia!

Protestăm de asemenea şi împotriva subfinanţării cronice a învăţământului universitar, politică ce face universităţile complet dependente de alocările locurilor bugetate, oricum puţine şi slab finanţate.

*****

Universităţi care au pierdut cele mai multe locuri faţă de anul trecut:

1. Universitatea din București: pierde 335 de locuri la master şi 59 la doctorat (28 bugetate).

2. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj: pierde 200 de locuri la master şi 42 la doctorat (19 bugetate).

3. SNSPA: pierde 150 de locuri la master şi 8 la doctorat (4 bugetate).

4. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași: pierde 139 de locuri la masterat şi 16 la doctorat (5 bugetate).

5. Universitatea de Vest din Timișoara: pierde 32 de locuri la master şi 5 la doctorat (3 bugetate)

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, al cărei rector suspendat este ministrul Educației, Valentin Popa, primește 595 de locuri la Master, cu 55 mai multe decât anul trecut, iar la Doctorat câștigă 8 locuri bugetate față de anul trecut”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

