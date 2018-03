Protest la ușa Parlamentului: Oamenii cer o JUSTIȚIE corectă (VIDEO)

Protest spontan împotriva legilor justiţiei. Peste 100 de persoane, venite din mai multe zone ale ţării au protestat în Parcul Izvor, vizavi de Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemulţumiţi de modificările făcute la legile justiţiei şi cer demisia guvernanţilor.

Oamenii au început să se strângă încă de dimineaţa în faţa Palatului Parlamentului. Au venit din toate colţurile ţării şi au adus cu ei pancarte cu mesaje precum "Toţi pentru Justiţie. Clujul spune NU corupţiei", "Oligarhia conduce România" sau "PSD. Partidul salvaţi deţinuţii".

Oamenii sunt nemulţumiţi de modificările aduse legii justiţiei şi spun că aşa nu se mai poate. Protestatarii le-au cerut senatorilor şi deputaţilor, dar şi guvernanţilor să stea de vorbă cu ei.

