Un nou protest tăcut a fost organizat duminică în faţa sediului PSD din Sibiu, peste o sută de oameni fiind prezenţi la acţiune.

Astfel s-a marcat şi împlinirea a trei luni de la declanşarea acestui protest.

Manifestaţia a durat 15 minute, timp în care oamenii au stat aliniaţi în faţa sediului social-democraţilor din Sibiu, afişând pancarte cu mesaje antiguvernamentale.

"Vă vedem. Şi nu vă văd bine..." sau "Toţi pentru justiţie" au fost doar două dintre mesajele afişate.

Protestul tăcut de la Sibiu a început pe 11 decembrie 2017 şi a durat 60 de ore neîntrerupt. De atunci, zinlnic, la ora prânzului a fost organizat un flashmob în faţa sediului PSD.

