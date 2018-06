Protestatar AMENDAT pentru că i-a arătat semne obscene lui Tăriceanu (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu a fost așteptat de protestatari la sediul ALDE de la Cluj-Napoca.

Unul dintre aceștia a fost și amedat de Jandarmerie, după ce a simulat că loveşte cu piciorul Mercedesul negru în care se afla Tăriceanu şi i-a arătat degetul mijlociu.

„Mai bine îl scuipam că tot aceeaşi amendă luam. (...) Nu am vrut să lovesc maşina, că-mi rupeam degetele”, a spus protestatarul, potrivit Facebook/Umbrela Anticoruptie Cluj.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.