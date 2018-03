"PSD și Kelemen vor să transforme România o țară iliberală, precum Turcia" - Acuzații BOMBĂ la nivel înalt

“Șeful UDMR vrea ca România și Ungaria să ajungă în aceeași tabăra politică, pe drumul Poloniei”. Acuzațiile aduse lui Kelemen Hunor vin din partea unui fost coleg de partid.

Pentru UDMR ar fi fost mai onorabil să treacă în opoziție decât să susțina actuala guvernare, "cu Dragnea și toți corupții lui", afirma Peter Eckstein-Kovacs, fost parlamentar și consilier prezidențial.

"In primul rand, sa ramana 'pe barba lui' si sa intre in opozitie. De ce nu? UDMR a mai fost in opozitie si nu strica sa fii cateodata in opozitie. Eu cred ca aceasta guvernare, cu Dragnea si toti coruptii lui care sunt sustinuti dintr-o solidaritate bazata pe aceasta intelegere cu PSD, aduce belele UDMR, e clar", a spus acesta pentru ziare.com

În opinia acestuia, Kelemen Hunor susține regimul PSD-ALDE cu un scop bine determinat.

"Eu am facut legatura cu discursul si cele rostite de Kelemen Hunor sambata la CRU. El zicea ca nu avem alta cale decat sa mergem cu PSD-ALDE. Eu cred ca PSD-ALDE si Dragnea tind, si-ar dori, sa introduca si Romania in randul tarilor iliberale, cum este Turcia, cum este Ungaria lui Orban, cum este Polonia.



Eu vad o comunitate de idei ca si Romania sa mearga pe linia aceasta, nici macar a tarilor din Visegrad, pentru ca Slovacia si Cehia sunt mai normale din acest punct de vedere, dar pe urmele Poloniei si Ungariei. Kelemen Hunor este un avocat sau un simpatizant al acestei tendinte, care ar duce Romania pe acelasi fagas", ne-a mai declarat Peter Eckstein-Kovacs.