Radu Banciu, despre scandalul din PSD: "O degringoladă pe care noi nu o mai putem raporta în istoria recentă a partidului" (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de joi seară a emisiunii Lumea lui Banciu scandalul actual din interiorul PSD iscat chiar înainte de Congresul partidului de sâmbătă.

"Tensiune în PSD este una uriaşă pentru că mai nou se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat absolut niciodat. Oamenii început să spună ceea ce gândesc sau nu neapărat ceea ce gândesc ei dar ceea ce gândesc cei din jurul lor, că nu se pot exprima chiar toţi în spaţiul public, dar este o degringoladă pe care noi nu o mai putem raporta în istoria recentă a partidului. Nu ţin să mai fi existat astfel de momente. Iureş din ăsta a mai exista pe vremea lui Victor Ponta că tot aşa se formase nişte tabere, dar parcă Liviu Dragnea este şeful PSD care a stăpănit cel mai puţin partidului. Dovada clară şi cu schimbările de premier şi în general de miniştri înregistrare în ultimul an. Nimeni nu a avut atât de furcă în ultimii ani. Este o situaţie pentru un partid în care nu mişcai în front în anii greii Iliescu, Năstase, chiar şi în anii Geoană.

Şi atunci sigur că aceste scăderi în sondaje sunt logice. Cum ai putea ca cetăţean român să ai încredere în Liviu Dragnea? Explicaţi-mi şi mie un motiv pentru care un om sănătos la cap ar avea în credere în Liviu Dragnea. Nu în sensul în care să îl deteste, dar să îi ia interviu pe stradă şi să spun nu sunt duşmanul lui Dragnea, dar nu cred în el, mai lăsaţi-mă cu el. Dar să fii şi să spui că eu mai cred în Liviu Dragnea, adică 9% el având o notorietate de 98%, mi se pare corect", a comentat Radu Banciu.

