Raed Arafat a sunat la 112 și a mințit că este un incendiu la un spital. Amenda uriașă care s-a dat în acest caz

Raed Arafat a protagonistul unui episod incredibil.

El a povestit că a sunat la 112 şi a anunţat că a izbucnit un incendiu la un spital din România, pentru a declanșa un exercițiu inopinat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne a explicat că a făcut acest gest pentru a le demonstra şefilor de spital că în cazul unui incediu real, maşinile pompierilor nu ar fi avut cum să intervină.

Managerul spitalului a fost amendat pe loc.

"Vă dau un exemplu, de unde poate să pornească o catastrofă. Într-un spital din țară, am intrat în curte și am găsit că nu ai cum să intri - era imposibil. Erau mașinile medicilor care nu vor să parcheze un pic mai departe. Erau mașinile unor aparținători, care au rezolvat să intre să parcheze în curte. Mai erau și ambulanțele... Și ce-am facut: am sunat la pompieri și am zis că este incendiu Au venit și nu au putut să intre. Am zis: gata, este exercițiu acum. Știau cine sunt. (...) Managerul spitalului a fost amendat pe loc, chiar dacă ne cunoaștem. A primit amenda și asta este: o amendă de vreo 2.000 de lei", a declarat duminică, la Antena 3, Raed Arafat.

Secretarul de stat nu a vrut să dea numele spitalului, dar a precizat că întâmplarea este de notorietate.