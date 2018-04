Revoluţionarul Dumitru Dincă: Iliescu poate fi acuzat de confiscarea Revoluţiei într-un mod abominal. A fost dispus să îmi dea tot ce vreau ca să tac (VIDEO)

Revoluţionarul Dumitru Dincă a vorbit în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum", moderată de Tudor Barbu, despre evenimente din timpul Revoluţiei din 1989 care sunt acum cercetate în cadrul Dosarului Revoluţiei în care marţi Parchetul General a anunţat extinderea urmării penale pe numele fostului preşedinte Ion Iliescu pentru crime împotriva umanităţii.

"Eu cred şi sunt convins că acum justiţia având probele pe care noi revoluţionarii le punem la dispoziţie, probele care există în materiale filmate şi de ce nu probele pe care Victor Atanasie Stănculescu le pune la dispoziţia justiţiei de astăzi, stăm şi ne întrebăm, dar chiar aşa de vinovat a fost omul ăsta. Da, a fost vinovat, pentru că din declaraţia lui Stănculescu reiese că el l-a chemat în 22 pe Iliescu, nu a venit Iliescu de bună voie şi nu a venit înainte de 13:30 până când Stănculescu a declarat că Ceauşescu este incompatibil cu funcţia de preşedinte pentru că revoluţionarii au ieşit în stradă şi au reuşit să cucerească CC.

Până seara nu s-a tras, era linişte, era pace, după ce apare Iliescu la televizor şi ia în discuţie bandele de terorişti care sunt în România şi vor să distrugă România şi să îi căsăpească pe revoluţionari nu s-a tras niciun foc", a afirmat Dumitru Dincă.

Revoluţionarul a afirmat că nu se poate vorbi de lovitură de stat, dar Iliescu se face vinovat de confiscarea Revoluţiei.

"Nu a fost lovitură de stat. Iliescu nu a venit să dea lovitură de stat ori revoluţionari. În cel mai rău caz, Iliescu poate fi acuzat de confiscarea Revoluţiei într-un mod absolut abominal", a spus Dumitru Dincă.

Revoluţionarul a mai arătat că Ion Iliescu a fost dispus să îi dea orice doar să păstreze tăcerea privind faptele de la Revoluţie.

"O singură dată, Dan Iosif pus de către Iliescu în timpul Pieţii Universităţii a trimis pe cineva la mine spunându-mi ca să merg că Iliescu este dispus să îmi dea ce vreau eu ca să tac", a dezvăluit Dumitru Dincă.

