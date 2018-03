România, în TOPUL CONDAMNĂRILOR la CEDO: Despăgubiri URIAȘE plătite de statul român, din cauza erorilor judiciare (VIDEO)

Alarmant! Amenzile plătite de România, în contul erorilor judiciare confirmate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, sunt de peste 18 milioane de euro numai în ultimii patru ani. Sunt informații primite în exclusivitate de jurnaliștii B1 TV, potrivit unui răspuns al Ministerului Finanţelor. Pentru daunele colosale la CEDO, însă, nimeni nu răspunde. Cât timp se caută vinovații printre cei care comit erorile în justiție, România continuă să piardă procese la foc continuu peste hotare.

