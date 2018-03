Scandalul “ALIMENTE PENTRU EST”: Dublu standard pentru ROMÂNI și EUROPENI (VIDEO)

La câteva luni de la izbucnirea scandalului privind produsele de calitate inferioară pentru Europa de Est, Parlamentul European va întocmi o listă negră cu fabricanţii care plasează produse de calităţi diferite pe piaţa europeană.

Această problemă va fi discutată la Bruxelles, joi și vineri.

În Romania, oficialii au comparat alimente identice, vândute la noi, cu cele din alte trei țări europene, și au găsit nouă produse diferite.

Ministrul Agriculturii a trimis rezultatele la Comisia Europeană, ca să stabilească o lege mai clară.

