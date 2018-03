Scandalul insolvenţei "Realitatea TV": CSM a amânat pronunțarea privind judecătoarea Mariana Moncea (VIDEO)

CSM a amânat pronunțarea în cazul judecatoarei Mariana Moncea. Magistratul care de 7 ani judecă dosarul insolvenței Realitatea Media a dat miercuri explicații în faţa CSM. Pe numele judecatoarei au fost făcute 19 sesizări la Inspecţia Judiciară în ultimii 6 ani, în zece dintre ele fiind invocat chiar cazul "Realitatea TV".

La solicitarea jurnalistei Sorinei Matei, Inspecția Judiciară a comunicat faptul că, în perioada 2012-2018, au existat 19 sesizări la IJ care o vizau pe judecătoarea Mariana Moncea, de la Tribunalul București. În 10 dintre acestea era invocat dosarul ”Realitatea TV”. 17 sesizări au fost clasate. Inspecția a luat în considerare abia a 19-a sesizare.

La 18 mai 2017, Inspecția Judiciară a exercitat acțiunea disciplinară față de Moncea pentru imixtiune în activitatea altui judecător sau procuror. În motivare se arată că aceasta a purtat discuții cu mama unei apelante despre un dosar aflat pe rolul instanței, a solicitat grefierului acces în aplicația ECRIS, deci a accesat dosarul, și chiar a abordat membrii completului de judecată ce trebuiau să soluționeze cauza.

Acțiunea disciplinară întreptată împotriva Marianei Moncea a fost înaintată Secției de judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistratului.

Judecătoarea Mariana Moncea este şi în atenţia DNA de 5 ani. Procurorii anticorupţie anchetează modul în care judecătoarea Mariana Moncea a decis intrarea în insolvenţă a postului Realitatea TV. Magistratul ar fi primit aproape 200.000 de euro ca să favorizeze gruparea Maricel Păcuraru- Cozmin Guşă- Rareş Bogdan, potrivit unui document din dosarul procurorilor.

De altfel, fostul patron Realitatea TV, Elan Schwartzenberg, a lansat acuzații grave la adresa judecătoarei.

"Această televiziune a fost furată, prin falsificarea semnăturii mele, cu ajutorul unora din sistem, prin mâna doamnei Moncea", a afirmat afaceristul.

