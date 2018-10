Scene revoltătoare: Bebeluș în cărucior plimbat dintr-o mașină aflată în mers (VIDEO)

Inconştienţă maximă din partea unor părinţi din Gorj. Aceştia au fost filmați în timp îşi plimbă bebeluşul în cărucior dintr-o maşină aflată în mers. Scenele incredibile s-au derulat pe o stradă din municipiul Târgu Jiu.

Chiar mama copilului a fost cea care filmat grozăvia. Apoi imaginile au ajuns pe Facebook. Pe filmare se aude cum femeii i se pare amuzant momentul şi râde. Nici ea, nici bărbatul care împinge căruciorul cu mâna de pe geamul deschis nu conștientizează că l-au pus în pericol. Şi asta în timp ce copilul pare speriat de ceea ce i se întâmplă.

Și de parcă nu ar fi fost suficient, un tânăr, prieten cu părinţii bebeluşului, s-a aşezat pe capota maşinii în mers.

Părinții inconștienți ar putea fi acum cercetați de poliție.

