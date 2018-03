Mai multe persoane au venit vineri la Bursa locurilor de Muncă din Târgoviște pentru a se ruga de angajatori să nu le dea loc de muncă, acestea preferând să primească ajutor social.

Femeile s-au plâns că nu pot să muncească pentru că trebuie să stea să crească copiii, iar bărbații au refuzat locul de muncă pe motiv că sunt bolnavi.

