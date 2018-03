Se schimbă termenul în DEX?! Și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, ca și Viorica Dăncilă, tot despre IMUNOGLOBINĂ a vorbit în urmă cu câteva luni (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, miercuri, în debutul ședinței săptămânale de guvern despre declanșarea mecanismului european de protecție civilă din cauza lipsei de imunoglobulină. Prim-ministrul a promis că situația de criză va lua sfârșit, însă nu a reușit să pronunțe corect cuvântul ”imunoglobulină”. De nu mai puțin de șase ori, Dăncilă a pronunțat ”imunoglobină”.

Dar Dăncilă nu e singura care a făcut această gafă. Tot de ”imunoglobină” a vorbit și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, la protestul din 5 noiembrie 2017.

